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26 апреля 201912:53

Анкара призвала не связывать С-400 с F-35

EPA

Турция не собирается отказываться от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", истребителей F-35 или ЗРК Patriot. Подготовка пилотов самолетов пятого поколения продолжается, Анкара регулярно ее оплачивает. Также не прекращаются и переговоры по поводу приобретения американских систем ПВО, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя МИД страны Хами Аксоя.

Турецкие дипломаты на каждой встрече призывают американских коллег не связывать покупку С-400 и программу F-35, в которой все еще участвует Турция, поясняет Аксой. Анкара не желает отказываться от американских боевых машин.

Напомним, ранее Штаты выступили против покупки Турцией ЗРК C-400 "Триумф" и пригрозили разорвать контракт на поставку Анкаре истребителей пятого поколения F-35. По мнению американцев, их техника не совместима с российской. Турецкие военные пообещали не связывать самолет и ЗРК в одну систему.

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