Пьяный адвокат набросился с кулаками на начальника поезда

Крепко выпивший в вагоне поезда адвокат попытался ударить сделавшую ему замечание проводницу, а затем устроил дуэль с начальницей поезда. Стычку под стук железнодорожных колес сняла камера наблюдения.

Конфликт возник около часа ночи 11 марта в салоне фирменного поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Вологду. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, пассажир вел себя вызывающе, а замечания воспринимал как вызов. На просьбу проводницы вести себя тише он отреагировал неадекватно — попытался ударить ее по лицу, но промахнулся.

Женщина бросилась к начальнице поезда, однако и той успокоить курившего в тамбуре буяна не удалось. В ответ на грубость женщина дала пассажиру пощечину, а он несколько раз ударил ее ногой и кулаком.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, однако задержали подозреваемого — адвоката Владимира Болотина, как уточняет "Фонтанка", — только накануне. Ему предъявлены обвинения по статьям хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

Следствие просит суд заключить мужчину под стражу.