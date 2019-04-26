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26 апреля 201914:32

Ту-214 облетел американские военные базы

Туполев

Российский самолет Ту-214ОН совершил наблюдательный полет над несколькими американскими военными объектами. Инспекция проведена согласно международному Договору по открытому небу, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

В частности, российские специалисты осмотрели с воздуха военную базу Форт Силл в Оклахоме, где развернуты зенитные ракетные комплексы Patriot и система ПРО THAAD, а также авиабазу Дайс в Техасе. Там базируются стратегические бомбардировщики B-1B.

Кроме того, маршрут Ту-214ОН пролегал через ракетно-артиллерийские полигоны вооруженных сил США, базу командования глобальных ударом, хранилища ядерных зарядов.

Договор об "Открытом небе" был подписан в Хельсинки в 1992 году. Его ратифицировали 23 государства. Страны-участники могут летать над территориями друг друга и наблюдать за вооруженными силами.

В России этим занимается специальные самолет – Ту-214ОН. Он оснащен тремя видеокамерами и таким же количеством фотоаппаратов. Но качество их съемки ограничено: разрешение не более 30 сантиметров.

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