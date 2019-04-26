Мария Захарова: Россия исправляет ошибки Запада

Предметом встречи президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, в том числе, стало исправление ошибок, которые допускали западные партнеры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Российской стороне во внешней политике приходится осуществлять работу над ошибками по следам неудач и глобальных просчетов американской дипломатии", — подчеркнула спикер.

Речь идет о ситуации на Корейском полуострове, в Латинской Америке, в частности, Венесуэле, а также на Украине, где Соединенные Штаты пытаются реализовывать так называемую свою демократию, пояснила Захарова.

Дипломат считает, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса связано с отсутствием перспективы улучшения ситуации в регионе и выполнения Минских соглашений.

"Это не только паспортизация граждан, а вопрос соблюдения и реализаций прав человека", — подчеркнула Захарова.



"Решение принималось не за один день и не за месяц. Оно не подстегивалось к внутриполитической ситуации на Украине. Указ прорабатывался очень сложно, и стал таким долгожданным", — продолжила она.

По мнению Захаровой, санкции предпринимаются в связи с соответствующей политикой Запада в отношении России. "Будет что-либо делать Россия или не будет, санкции будут все равно. Чем больше мы будем развиваться и идти вперед, тем больше будет санкций. Это вопрос не современности, а традиционный вопрос истории взаимодействия Запада и нашей страны".