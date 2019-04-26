"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

Forbes составил список самых экстравагантных дорогостоящих покупок, которые совершали самые богатые россияне. И если старинными замками и яхтами в этой прослойке общества в принципе уже никого не удивишь, есть особые приобретения, выбор которых не может не удивлять.

Так, например, Олег Тиньков (совладелец Тинькофф Банка) потратил большге ста миллионов долларов на постройку яхты ледового класса. Ее отличает возможность длительного автономного хода, а также способность преодолевать большую волну и лед.

Как отмечает издание, яхта-ледокол Тинькова способна ломать тонкий лед толщиной 30-40 сантиметров, а сам миллиардер называет ее первым частным ледоколом.

На ней можно добираться в труднодоступные и экзотические места, на борту есть также два вертолета и батискаф для исследования морских глубин.

Впечатлило прессу и приобретение главы "Интерроса" Владимира Потанина. Он купил у одного из нью-йоркских рестораторов белый трюфель весом около 1,8 килограмма. Стоимость такого гриба оценивается примерно в 95 тысяч долларов. Был ли он съеден, не сообщается.

А вот владелец холдинга Finstar Олег Бойко потратил несколько миллионов долларов, чтобы стать сопричастным Голливуду. Он вложился в сиквел "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" и, действительно, стал самым крупным частным инвестором киноленты.

Однако даже несмотря на то, что в фильме снимались такие звезды, как Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джессика Альба и Ева Грин, инвестиции в этот фильм не окупились: при бюджете в 65 миллионов второй "Город грехов" собрал чуть больше 39 миллионов долларов США.