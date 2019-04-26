Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

Загрязнение российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" было умышленным. Силовые ведомства РФ возбудили уголовное дело, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Проблемы с качеством нефти возникли на прошлой неделе. Прием нефти оставили Польша и Украина. Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу. Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, пообещал чистую нефть на входе в Белоруссию 29 апреля.

В Минске26 апреля прошла встреча представителей нефтяных структур России, Белоруссии, Украины и Польши. Обсуждали механизм очищения "Дружбы" от загрязненной нефти, передает "Интерфакс".

Как сообщил Демин, вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал". В офисах нескольких частных организаций в Самаре сейчас идут следственные действия.