Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда

Не стало Элины Быстрицкой — блистательной, характерной и невероятно красивой. Народную артистку СССР называли королевой сцены, а ее Аксинья в "Тихом Доне" останется в наших сердцах навсегда. Свои соболезнования родным и близким актрисы выразил президент Владимир Путин. Уже известно, что прощание с ней состоится в понедельник в Малом театре, которому Быстрицкая отдала большую часть своей жизни.

Она была из тех, кем можно любоваться восхищенно, не отрываясь — такая яркая красота, через край, внешняя и внутренняя. Ей ведь девять десятков — взгляд женщины, покорившей мир и отдавшей ему себя до конца. Королева сцены родного Малого театра, с которым просто не успела попрощаться.

"Она была не только актрисой, она была и преподавателем. Она преподавала в нашем Щепкинском училище, и среди артистов нашей труппы очень много ее учеников", — говорит генеральный директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

Это можно назвать предопределением. Наверное, она могла стать кем угодно — родилась ведь в семье военного врача, в Киеве. Но, конечно, стала актрисой.

"Всю жизнь я восхищался ею как актрисой, киноактрисой. Потом и в Малом театре она играла некоторые роли совершенно замечательно. Это такой типичный представитель советской школы актеров", — рассказал народный артист СССР Василий Лановой.

А потом был "Тихий Дон". Сергею Герасимову, узнав о будущей картине, она позвонила сама, прямо из аэропорта.

"Вдруг она сама позвонила и сказала: я слышала, что вы ищете Аксинью. Вот, я приехала в Москву, проявила такую отчаянную храбрость", — вспоминает народный артист СССР, режиссер Сергей Герасимов.

А дальше ее выбрал Шолохов среди десятка именитых претенденток — кто же не хотел сыграть темпераментную казачку!

- Ты что меня учишь? Иди свою поучи! Да я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!

Для роли Быстрицкой пришлось набрать 15 килограммов и намеренно состарить свои изящные руки. Чтобы "огрубеть руками", подолгу стирала белье.

- Ты отбила у меня мужа. Отдай мне Григория!

"А она стирает. Она смахнула мыльную пену с рук, подбоченилась и пошла на меня", — вспоминает народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко.

- Мужа тебе! Мужа тебе! Ах ты, гадюка подколодная!

Этот образ стал ее судьбой, а она — символом поколения. Невероятный успех, письма со всей страны. Быстрицкая вспоминала: казаки объявили почетной казачкой и предложили взять псевдоним — Аксинья Донская. Но она осталась собой — на экране и в жизни.

Десятки ролей в знаковых фильмах времени — "Добровольцы", "Неоконченная повесть", "Русский сувенир". Часто отказывалась, говорила: важно, кто снимает, с кем и где. Успевала, кажется, все — 17 лет на посту президента Федерации художественной гимнастики в перерывах между съемками и сценой.

А еще ее часто спрашивали: как ей удается все эти годы, пройдя через смену эпох и поколений, сохранить светлое, радостное восприятие жизни. И она отвечала просто: "У меня такой характер. Я, к счастью, совершенно забываю об этом. Наверное, у меня такой все-таки позитивный настрой", — говорила она сама.

В Малом театре — цветы. Их приносят сюда обычные люди, для которых Элина Быстрицкая — целый мир, что останется навсегда.