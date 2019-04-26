Убийство военных в Чечне: суд оправдал Бекмурзаева

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону на основании вердикта присяжных оправдал жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева по обвинению в убийстве троих военнослужащих в 2000 году, однако признал виновным в укрывательстве преступлений и взыскал штраф в 80 тысяч рублей.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в суде. Свой оправдательный приговор коллегия присяжных вынесла Бекмурзаеву еще 19 апреля, после чего он был отпущен под подписку о невыезде. 26 апреля состоялось рассмотрение данного вердикта.

По версии следствия 8 октября 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке города Урус-Мартан застрелил из пистолета троих военнослужащих, в том числе, сотрудника ФСБ, после чего прихватил их автоматы и скрылся с места преступления.