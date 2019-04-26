В Башкирии экс-полицейскому грозит срок за продажу информации об умерших

В Стерлитамаке бывшему полицейскому грозит срок за продажу информацию об умерших.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", 35-летний помощник оперативного дежурного отделения полиции передавал своему знакомому информацию о фактах смерти. Эту услугу он выполнял за взятки. Затем сведения об умерших поступали владельцу похоронного бизнеса. Через полгода полицейского задержали. Теперь уже бывшему правоохранителю грозит лишение свободы за взяточничество и злоупотребление полномочиями.

Уголовное дело поступило в Стерлитамакский городской суд.