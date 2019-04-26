Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

Посольство США отказало в визе российскому эксперту по химическому оружию, который должен был выступить на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке с докладом по Сирии.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал источник в государственных структурах РФ.

По словам собеседника агентства, речь идет о докторе биологических наук Дмитрии Поклонском, который 25 апреля должен был выступить в ходе заседания Совета безопасности ООН и озвучить итоги анализа российскими экспертами РФ доклада миссии Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов в связи с предполагаемым применением химоружия в Сирии в городе Дума 7 апреля 2018 года.

Отмечается, что немотивированный отказ американцев в выдачи визы россиянину, несмотря на соблюдение всех процессуальных предписаний, привел к срыву важного мероприятия в ООН – для того, чтобы не допустить обнародование нелицеприятных фактов для западной коалиции во главе с США.