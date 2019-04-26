Российские керлингисты проиграли канадцам в 1/4 финала чемпионата мира

В норвежском Ставангере продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин в четвертьфинале соревнований проиграли представителям Канады со счетом 3:7.

В полуфинале канадцы встретятся с американцами, которые в четвертьфинале победили эстонцев (9:5). Во втором полуфинале шведы, обыгравшие чехов (8:3) встретятся с австралийцами, которые взяли верх над японцами (6:5).

Напомним, что первый чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте состоялся в 2008 году. Сборная России за это время дважды выигрывала турнир.