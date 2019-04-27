Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 апреля 201900:12

Выход США из договора по торговле оружием: мнение ООН и история вопроса

Дональд Трамп выступил против международного договора о торговле оружием. Вашингтон подписал документ шесть лет назад, еще при Бараке Обаме, но Трамп отказался его ратифицировать. Об этом он заявил на конгрессе ассоциации владельцев огнестрельного оружия.

Свое решение он объяснил тем, что не позволит иностранным бюрократам ограничивать право американцев на владение оружием. Сам договор регламентирует торговлю разным вооружением — от стрелкового до танков, военных самолетов и кораблей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что договор о торговле оружием является единственным транспарентным инструментом в этой сфере, особенно важным в период глобальной напряжённости.

Договор о торговле оружием – документ многосторонний. Первая попытка принять этот документ датируется маем 1997 года. Тогда группа лауреатов Нобелевской премии, включая президента Коста-Рики Оскара Ариаса, Далай Ламу и польского политика Леха Валенсу, выступила с идеей регулирования глобального рынка оружия, но инициатива не встретила должной поддержки.

Вторая реинкарнация договора – март 2005. Тогда британский политик Джек Стро, возглавлявший МИД страны, выступил с идеей составить глобальный документ, который будет регулировать продажу оружия. С британской подачи обсуждение пошло быстрее. Текст договора был утверждён большинством голосов на Генеральной ассамблее ООН в апреле 2013 года. Проект поддержали 154 из 193 государств-членов ООН.

Против принятия документа высказались три страны. Еще 23 делегации воздержались, включая Россию и КНР. Российская сторона критиковала договор за излишнюю расплывчатость и отсутствие четких критериев оценки рисков.

Суть договора крайне проста: при поставке оружия в другую страну государство должно оценить риски — не будет ли это оружие использоваться для геноцида, преступлений против человечности и для иных нарушений международного права. Эксперты отмечают, что договор не предусматривает никаких реальных механизмов наказания нарушителей.

Сейчас

00:57

В Москве в пасхальную ночь метро и МЦК будет работать до 2 часов

00:25

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, стрелявший на Невском

23:23

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

21:50

МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован

20:21

Трамп решил выйти из договора о торговле оружием

19:56

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

18:38

Пожар на "Красмаше" локализован на 20 тысячах квадратов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

1 час назад
Мария Бутина вернется домой в ноябре

Мария Бутина вернется домой в ноябре

3 часа назад
Страшный пожар на "Красмаше": обрушилось 2,5 тысячи метров кровли

Страшный пожар на "Красмаше": обрушилось 2,5 тысячи метров кровли

3 часа назад
Штаб Зеленского высказался по роспуску Рады

Штаб Зеленского высказался по роспуску Рады

3 часа назад
Выход США из договора по торговле оружием: мнение ООН и история вопроса

Выход США из договора по торговле оружием: мнение ООН и история вопроса

35 минут назад
ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, переиграв "Басконию"

ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, переиграв "Басконию"

1 час назад
Счастье Элины Быстрицкой: в "Прямом эфире" вспоминают легенду эпохи

Счастье Элины Быстрицкой: в "Прямом эфире" вспоминают легенду эпохи

6 часов назад
Озверевшая свадьба: за что веселые гости избили водителя на глазах его детей

Озверевшая свадьба: за что веселые гости избили водителя на глазах его детей

3 часа назад
В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

2 часа назад
20-30 таблеток в день: дипломы лечившей БАДами блогерши оказались липовыми

20-30 таблеток в день: дипломы лечившей БАДами блогерши оказались липовыми

3 часа назад
Поезд следует со всеми остановками: невероятное путешествие по Транссибу

Поезд следует со всеми остановками: невероятное путешествие по Транссибу

3 часа назад
Владимир Соловьев готов получить украинский паспорт

Владимир Соловьев готов получить украинский паспорт

3 часа назад
Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

4 часа назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

7 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Об этом мы и не мечтали. Назаров посвятил стих отставке руководства "Спартака"

Об этом мы и не мечтали. Назаров посвятил стих отставке руководства "Спартака"

3 часа назад
УЕФА оштрафовал "Зенит" на 10 тысяч евро по итогам матча с "Вильярреалом"

УЕФА оштрафовал "Зенит" на 10 тысяч евро по итогам матча с "Вильярреалом"

4 часа назад
Умерла звезда сериала "Мост"

Умерла звезда сериала "Мост"

4 часа назад
Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

5 часов назад
72-летний Трамп не может поверить в свою молодость

72-летний Трамп не может поверить в свою молодость

5 часов назад
Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

5 часов назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

5 часов назад
В Google появилась перчатка Таноса, позволяющая сделать "щелчок"

В Google появилась перчатка Таноса, позволяющая сделать "щелчок"

5 часов назад
Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

6 часов назад
"Бумеранг" могут совместить с "Кинжалом"

"Бумеранг" могут совместить с "Кинжалом"

6 часов назад
Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

6 часов назад
Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

6 часов назад
Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

7 часов назад
Появилось видео минирования банкомата "Сбербанка" в Костроме

Появилось видео минирования банкомата "Сбербанка" в Костроме

7 часов назад
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

7 часов назад
Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

7 часов назад
Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

8 часов назад
Умер Валерий Филиппов, работавший над фильмами из золотого фонда

Умер Валерий Филиппов, работавший над фильмами из золотого фонда

8 часов назад
Жители Ленобласти скрутили мигранта, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю. Видео

Жители Ленобласти скрутили мигранта, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю. Видео

8 часов назад
"Нетрадиционные методы": директор ФБР назвал самую страшную разведку

"Нетрадиционные методы": директор ФБР назвал самую страшную разведку

8 часов назад
"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

8 часов назад
"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

8 часов назад
Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

8 часов назад
После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата

После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата

9 часов назад
Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

10 часов назад
Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

10 часов назад
Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

12 часов назад
Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

13 часов назад
"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

14 часов назад
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09