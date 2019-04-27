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27 апреля 201901:29 Регина Севостьянова

Макрон решил реформировать Шенген

Шенгенское соглашение не работает, Европе нужен новый договор. Об этом заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, в Германии уже выступили против этого предложения. Как отнеслись к нему в других странах Европы и зачем понадобилось новое соглашение самому Макрону?

Тему защиты внешних границ и пересмотра Шенгенского соглашения, поднятую Эммануэлем Макроном уже под занавес его обращения к французам, СМИ называют неожиданной. После получаса речи о внутренних проблемах, французский лидер заявил, что Дублинское соглашение больше не работает. Равно как не работает миграционная политика ЕС в целом. По его мнению, страны, которые не хотят участвовать в квотированом распределении беженцев по территории альянса, могут покинуть Шенгенскую зону. Сегодня она объединяет 22 государства из 28, входящих в ЕС.

"Нам нужна Европа, которая бережет свои границы, защищает их. Это Европа, где у всех есть право на убежище и где ответственность идет об руку с солидарностью. Именно поэтому Шенген должен быть изменен, даже если это означает Шенген с меньшим количеством государств. Я не хочу быть среди стран Шенгена, которые говорят "вот он я", когда речь идет про солидарность, и "без меня", когда доходит до распределения бремени ответственности. Я не хочу быть с теми, кто выступает против сохранения общих границ и проявляет слабость. Эта реорганизация необходима", — сказал президент Франции.

Журналисты назвали это атакой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана, как главного противника системы квот.

Господин Орбан в первых рядах отказался от схемы распределения квот, разработанной Еврокомиссией в 2015 году и одобренной большинством европейских столиц.

Однако и Франция далека от идеала в этом отношении, и была причастна к провалу этого проекта (только 40 000 из 160 000 изначально запланированных мигрантов были в итоге распределены по этим квотам), поскольку не сдержала своих обещаний по приему беженцев.

Le Monde отмечает: сама Франция тоже далека от идеала в реализации идеи переселения беженцев — из 160 тысяч человек по Европе перераспределили всего 40 тысяч. После чего ЕС вообще отказался от нее. В конце прошлого года саммит глав правительств поддержал предложение Австрии о "добровольной солидарности": страны, которые не хотят принимать у себя беженцев, могут участвовать в решении миграционной проблемы иными способами. Например, финансовой помощью.

Кстати, именно Франция выдает наибольшее количество шенгенских виз — в прошлом году более четырех миллионов.

Заявление было направлено на европейского избирателя: личные рейтинги Эммануэля Макрона, как президента Франции, рекордно низки – 27 %. Не лучше обстоят дела с поддержкой его движения перед общеевропейскими выборами, намеченными на конец мая.

"Макрон сделал этот ход за месяц до общеевропейских выборов, в которых его партия "Республика на Марше" может проиграть во Франции правоэкстремистам из "Национального объединения". Главной темой его выступления перед сотнями журналистов стали уроки, которые он извлек из протестов "желтых жилетов".

Идея о необходимости реформ Шенгенской зоны уже звучала в открытом письме Эммануэля Макрона европейцам в начале марта. Предложение сократить количество стран появилась впервые. И, скорее всего, сыграет против французского президента.

Ведь озвучено оно "в одиночку", подчеркивает Франсуа Жемен, профессор Университетов Парижа и Льежа, и противопоставляется позициям Маттео Сальвини и Себастьяна Курца, имеющих куда большую поддержку на общеевропейском уровне.

"Аура президента на европейской арене сейчас не так сильна, а тон задают скорее Маттео Сальвини и Себастиан Курц".

Шенгенская зона уже пережила такие вызовы, как греческий кризис и временное введение внутренних границ в связи с террористическими угрозами. Тот факт, что на заявление Макрона не поступило немедленной реакции со стороны других европейских лидеры, может свидетельствовать о том, что его предложение в ЕС рассматривать не намерены. По крайней мере, в ближайшее время.

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