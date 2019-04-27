В Санкт-Петербурге задержан мужчина, стрелявший на Невском

Пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, предположительно, устроившего стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.

Сообщение о стрельбе возле дома 141 на Невском проспекте поступило в полицию около 19:30. Очевидцы рассказали, что мужчина стрелял в воздух, передает ТАСС.

На месте происшествия сотрудниками полиции был задержан 51-летний местный житель, у которого был изъят газовый пистолет и корпус от гранаты.

Сейчас полицейские разбираются в произошедшем, мужчина доставлен в полицию.