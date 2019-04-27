Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова. Более того, даже в больнице Юлия Началова пыталась скрыть, что у нее проблемы со здоровьем.

На этой неделе исполняется 40 дней, как с нами нет певицы и актрисы Юлии Началовой. В студию программы "Привет, Андрей!" пришли ее родители, близкие и знакомые и крестная мать Ирина Понаровская.

Пресс-секретарь Юлии Анна Исаева рассказывает о пристальном внимании СМИ к состоянию здоровья Началовой.

"8 марта она попала в больницу. Поскольку были праздники, 8 и 9 марта мы прожили тихо. Начиная с 10 числа, началась бомбежка. Пошло много звонков и к ней, и ко мне на телефон", — говорит пресс-секретарь.

"Я прекрасно понимала, что скрывать эти факты бессмысленно. Я просила ее не заигрываться и сказать людям, где она находится, — продолжает Анна Исаева. — Но она выставляет первый пост про то, что она в Риме. Она говорит, мол, хочу, чтобы все думали, что у меня все хорошо, что я улетела за границу".

Пресс-секретарь заявила Юлии, что не сегодня-завтра ее сфотографируют в этой палате, пошли сообщения в СМИ; уговаривает ее, что надо написать объяснения.

Та в свою очередь сообщает Анне Исаевой, что все наладится, что идет на поправку. "Не было у нее чувства, что с ней происходит что-то фатальное", — констатирует пресс-секретарь.

Певица Ирина Салтыкова рассказывает, что два года назад она плотно общалась с Юлией, но потом она исчезла.

"Редко созванивались, встречаться она не хотела. Почему? Потому что мы ее задолбали: она должна лечиться, — говорит Салтыкова. - Было даже два варианта, когда мы предлагали докторов. Но она очень не хотела, чтобы вмешивались в ее здоровье. Ее это раздражало и напрягало".

Глядим на кадры последней зарубежной поездки, сделанные по соцсетям.

Программу "Привет, Андрей!" (в гостях программы – советская и российская актриса и певица Ирина Понаровская, крестная мать Юлии) смотрите на телеканале "Россия 1".