Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки пройдет в мае в Анталье

Выдающийся российский скрипач и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков в качестве художественного руководителя возглавит Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки, который пройдет в Анталье с 7 по 11 мая и станет важнейшим событием перекрестного Года культуры и туризма России и Турции.

Хедлайнер фестиваля со стороны Турции – один из самых ярких представителей турецкой музыкальной культуры – всемирно известный пианист-виртуоз и композитор Фазыл Сай.

Три вечера шедевры классической музыки будут звучать в потрясающей атмосфере 2000-летнего Античного театра Сиде. Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» станет основным участником фестивальной программы, а его художественный руководитель Владимир Спиваков предстанет в двух амплуа: как дирижер и солист.

Цель фестиваля – укрепление дружеских отношений между Россией и Турцией. Поэтому символично, что концерт-открытие 7 мая «Виртуозы Москвы» начнут музыкой композиторов двух стран: прозвучат сочинения Дмитрия Шостаковича и классика турецкой композиторской школы ХХ века Невита Кодаллы.

Программа 9 мая посвящена инструментальной музыке трех эпох: барокко, классицизма и романтизма.

«Все три концерта Турецко-русского фестиваля пройдут в античном театре Сиде, впечатляющим своими масштабами и многовековой историей. Восстановление Сиде проходит при поддержке семьи Барут – владельцев группы отелей Barut Hotels – точно по древним описаниям. Сегодня сцена античного театра в Сиде – одна из самых атмосферных мировых площадок с идеальной акустикой», – рассказали организаторы фестиваля.

Перекрестный год культуры и туризма стартовал 8 апреля 2019 года и продлится до декабря. В его программе запланированы многочисленные мероприятия как в России, так и в Турции: фестивали, концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления. Завершится год культуры и туризма в Стамбуле выставкой экспонатов из собрания Третьяковской галереи.