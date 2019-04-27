Лидер КНР призвал участников форума в Пекине бороться с протекционизмом

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал участников форума "Один пояс - один путь" противостоять протекционизму и строить мировую экономику открытого типа.

В рабочем заседании этого международного форума, который проходит в Пекине, принимает участие и президент России Владимир Путин.

Всего таких заседаний будет три. Участники обсуждают углубление интеграции в Евразии и других регионах, развитие сотрудничества в разных областях, в том числе в торговле, инвестициях, научно-технических и культурных сферах.

Владимир Путин в своем выступлении обозначит позицию России по этим вопросам и значимость создания Евразийского экономического союза. Также президент затронет тему строительства Большого Евразийского партнерства.

А выступление лидера Китая Си Цзиньпина уже состоялось. Он обозначил главные задачи по интеграции на ближайшее будущее. "Считаю нужным совместно формировать открытую мировую экономику, выступать против протекционизма, продолжать работу по эффективному сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" со стратегией национального развития разных государств. Следует привлекать больше стран в разные форматы сотрудничества, такие как двустороннее, трехстороннее, многостороннее в целях увеличения общих интересов. Мы будем обсуждать вопрос продвижения взаимосвязанности и новых драйверов роста", — заявил он.

Второй форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 25-27 апреля.