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Взрывы на Шри-Ланке 1 час назад

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27 апреля 201908:30 Артём Красулин

Ситуация на Шри-Ланке: новые взрывы, задержания и атмосфера недоверия

Тела 15 человек обнаружены на месте перестрелки боевиков с военными на востоке Шри-Ланки. Также сообщается, что в городе Калмунай прогремели несколько взрывов. Рейды сейчас проходят по всей стране. Службы безопасности ищут причастных к серии терактов в пасхальное воскресенье. За сутки задержаны 20 человек, а общее число подозреваемых приближается к двум сотням.

Шестеро детей, семеро взрослых: тела 12 человек обнаружили в одном из домов на востоке Шри-Ланки службы безопасности. Во дворе дома лежат тела троих смертников. Таковы последствия перестрелки военных с боевиками ИГИЛ в городе Сейнтамаруту. Из другого населенного пункта – Калмунай – также пришли сообщения о стрельбе и взрывах. Во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников погибли несколько человек.

"У нас есть информация, что около 140 человек на Шри-Ланке связаны с ИГИЛ (запрещена в РФ). Операция по их поиску уже ведется. Я признаю, что проблемы между мной и правительством обострились за последние 2 года. Одна из причин в том, что я как раз критикую правительство за ослабление разведки и необоснованные аресты военных", — заявил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

В ходе спецопераций на востоке страны службы безопасности обнаружили 150 кусков самодельной взрывчатки, 100 тысяч металлических шариков для создания бомб, беспилотники для их доставки, пояса смертников и символику террористов. После рейдов власти ввели комендантский час. Занятия в школах отменили до 6 мая. Улицы патрулируют армия и полиция. Немногие туристы, оставшиеся на острове, говорят, что в воздухе висит атмосфера недоверия.

"В городе, особенно в Коломбо, огромное количество патрулей, огромное количество военных, через каждые 100-200 метров. Нет туристов, многие разъехались, — рассказывает предприниматель Юсиф Джафаров. — Конечно, в Коломбо люди в страхе; если ты заходишь в кафе со шлемом, с портфелем тебя просят их снять, боятся каждой мелочи".

На косые взгляды жалуются местные жители, особенно мусульмане. Поскольку взрывы в минувшее воскресенье, которые унесли жизни более 250 человек, устроили боевики, присягнувшие на верность ИГИЛ (запрещена в РФ), на традиционно мультикультурной Шри-Ланке сейчас относятся к мусульманам с особым подозрением.

"Мне говорят, что я тоже террорист, потому что я мусульманин. Раньше соседи всегда приходили ко мне на обед, а теперь на свой порог не пускают, говорят, ты террорист, у тебя бомба. Экстремисты у нас везде есть – среди мусульман, среди христиан, среди буддистов. Нужно уничтожить всех экстремистов, иначе мира не будет", — говорит водитель Абдул Азиз Саттар.

В правительстве уже подсчитывают убытки от этих атак и обещают как можно быстрее сделать остров безопасным.

"На следующей неделе мы должны начать восстановление экономики. Этот теракт нанес мощный удар по ней. Удар по всем – от продавцов лотерей до крупных бизнесменов. Пострадала индустрия туризма. По нынешним оценкам, это обойдется стране примерно в миллиард долларов, а может быть и больше", — заявил премьер-министр Шри-Ланки.

Правительству придется сделать многое, чтобы вернуть на остров туристов. Многие страны Европы уже рекомендовали своим гражданам не ездить на Шри-Ланку. То же сделал российский МИД. А некоторые туроператоры, например, крупнейшая компания Германии, заявила, что отменяет все путевки до 31 мая.

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