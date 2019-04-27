Песков: Трамп не предложил конкретных шагов по ядерному разоружению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о ядерном разоружении. Москва одобряет идею избавить мир от ядерной угрозы, но у Трампа пока нет плана.

"Как серьезную инициативу это никак оценивать нельзя, потому что пока нет конкретики", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, эксперты двух стран даже не начинали обсуждать предложение Трампа, пишет "Интерфакс".

Дмитрий Песков далее отметил, что ликвидация ядерного оружия лишила бы мировых политиков сдерживающего фактора.