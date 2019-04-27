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27 апреля 201909:56

"Прямая линия" президента Путина пройдет летом

Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу сообщил, что в 2019 году "Прямая линия" Владимира Путина пройдет летом.

Отвечая на вопрос журналистов о насыщенном графике президента в последние дни, Песков пошутил, что Путину некогда спать, пишет  "Интерфакс".

"Он же Путин! Он не спит, он работает!", — заявил Песков.

Владимир Путин за несколько суток побывал в Чите, Владивостоке и Пекине.

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