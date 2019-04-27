Вице-президентом "Спартака" может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Нынешний вице-президент Наиль Измайлов покинет свой пост по окончанию сезона.

Накануне стало известно о предстоящих переменах в руководстве "Спартака". Свои посты покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Новые руководители будут назначены после завершения сезона.

Согласно информации Чемпионат.com, пост вице-президента займет представитель "Лукойла" Сергей Михайлов. Михайлов входит в совет директоров "Спартака" с 2004 года. Отвечать за селекцию будет известный футбольный агент Томас Цорн.