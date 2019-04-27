Трагедия на "Схидкарбоне": подняты тела всех погибших

Тела всех погибших на шахте "Схидкарбон" в ЛНР подняты на поверхность, сообщил в своем микроблоге глава республики Леонид Пасечник. Известно, что от взрыва метана 25 апреля на шахте погибли 17 человек. Поднимать тела погибших на поверхность помогали сотрудники российского МЧС.

Родственникам погибших и пострадавших горняков будет выплачена компенсация, оказана вся необходимая помощь, добавил Пасечник. "Отдельное спасибо за помощь и поддержку братской России", — написал он.

29 апреля в ЛНР объявлен днем траура.