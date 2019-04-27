Московская погода побила температурный рекорд

Субботняя погода в Москве побила температурный рекорд. 27 апреля 2019 года на главной московской метеостанции на территории ВДНХ температура воздуха зафиксирована на отметке 24,2 градуса по Цельсию — аномальные показатели 2011 года превышены на 0,1 градуса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

Сегодняшний день стал самым теплым с начала года, утверждают метеорологи.

Однако после аномального тепла в Москву придет похолодание. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды уже завтра. А в ночь на понедельник и вторник температура воздуха в столичном регионе может опускаться ниже 0 градусов, местами и до минус 4 градусов.