Самосвал едва не сбил молодую семью с ребенком на переходе в Иркутске

В Иркутске молодая семья с младенцем едва не угодила под колеса самосвала, водитель которого вылетел на обочину в попытке уйти от столкновения с другими машинами. Камера регистратора зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около 15 часов дня 27 апреля на бульваре Гагарина. На кадрах видно, как супруги с коляской пересекают проезжую часть по нерегулируемому переходу, но примерно на середине дороги глава семейства замечает несущийся на них КамАЗ. Водитель тяжелой машины сдал вправо, чтобы избежать столкновения, и съехал на обочину.

Судя по записи, инцидент обошелся без пострадавших, хотя самосвал и зацепил по меньшей мере один автомобиль.