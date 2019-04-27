Самолет "Аэрофлота" сбросил высоту и полетел обратно в Москву

Самолет "Аэрофлота" "Сухой Суперджет -100", летевший из Москвы в Волгоград, развернулся в районе Тульской области, сбросил высоту до 3 тысяч метров и возвращается назад.

Причина внештатной ситуации неизвестна, передает ТАСС.

26 апреля экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Риги в Москву, запросил экстренную посадки в аэропорту латвийской столицы. Причиной экстренной посадки лайнера "Аэрофлота" в Риге стало столкновение с птицей.