Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror. По мнению преподавателя, скрещивание с землянами пришельцам необходимо для решения глобальных проблем. Например, по изменению климата на земле.

"Существует тесная взаимосвязь между изменением климата и похищениями инопланетян", — заявляет преподаватель.

В своей книге "Посещения инопланетян и конец человечества" он объясняет, как инопланетяне процветают в своей собственной биосистеме, которую люди не могут видеть, поскольку человек ограничен функциональностью органов чувств. В труде описываются четыре типа инопланетян: маленьких, высоких и смелых, чешуйчатых со змеиными глазами и похожих на насекомых. Последние виды могут быть лидерами и давать указания другим типам "метисов".

Ранее Янг-хэ Чи прославился лекцией "Похищение инопланетянами и экологический кризис". В ней он утверждал, что человеческая цивилизация подходит к концу. Однако спасет популяцию появление инопланетян. Правда, пришельцы придут на помощь только в случае серьезных проблем. Например, после ядерной войны.

В апреле он обратился в дискуссионное общество "Оксфордский академический союз" с предложением обсудить эту тему, но ему было отказано.