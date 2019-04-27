Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

Иранские ВМС при помощи беспилотника успешно осуществили видеосъемку авианосца США в Персидском заливе, сообщает опубликовавшее ролик агентство Tasnim.

На видеозаписи можно в деталях рассмотреть палубу авианосца, персонал, а также самолеты нескольких типов, в том числе истребители-бомбардировщики F-18 и самолеты дальнего обнаружения E-2C. Однако в сообщении не уточняется, когда именно был снят авианосец.