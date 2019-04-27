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27 апреля 201922:40

Благодатный огонь привезли в Москву

В московском международном аэропорту Внуково-1 в субботу вечером приземлился спецрейс с делегацией Фонда Андрея Первозванного, получившей частицу Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Как сообщает РИА Новости, в терминале аэропорта святыню встретили сотни верующих, которые могут получить частицы Благодатного огня, чтобы затем принести их в храмы и приходы по всей России.

В Москву огонь привезли в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки олимпийского огня.

Председатель попечительского совета Фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Егорьевский Матфей передадут святыню патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.

А несколькими часами ранее Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме спецрейсом прибыл в Ставрополь. Как сообщил в аэропорту глава ставропольской паломнической миссии, член Совета Федерации Михаил Афанасов, в ближайшие часы частицы Благодатного огня попадут во все уголки края. На встрече Благодатного огня присутствовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает "Интерфакс".

Между тем на Дальнем Востоке уже встретили Воскресение Христово. Праздничные службы прошли в храмах Магаданской епархии, в Хабаровске сотни прихожан собрались в кафедральном Спасо-Преображенском соборе, крестный ход состоялся в Благовещенске, традиционными пасхальными приветствиями уже обменялись верующие во Владивостоке, сообщает телеканал "Россия 24".

Торжества, посвященные Пасхе, продлятся несколько дней. В разных городах подготовлены фестивали и концертные программы.

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