В Финском заливе потерпел бедствие катер: часть моряков спасена

В акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в субботу, 27 апреля, потерпел бедствие катер, часть моряков подняли из воды и уже доставили в Санкт-Петербург.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах международного морского поиска и спасения, катер подал сигнал бедствия вечером в субботу. На место происшествия срочно прибыли другие суда. Нескольких моряков с катера подняли из воды. Судьба остальных членов команды катера пока не известна.