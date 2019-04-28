В Воронежской области тушат крупный пожар

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области вспыхнул пожар в здании распределительного центра розничной сети "Магнит". Площадь возгорания к настоящему времени составила 20 тысяч квадратных метров при общей площади здания 42 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание возникло на кровле, передает ТАСС. Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности. В тушении огня задействованы 95 человек и около 40 единиц техники.