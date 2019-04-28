Bellator планирует проведение серии боев Емельяненко

Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер сообщил о своих планах в отношении российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко. Он рассказал о том, что планирует для россиянина проведение нескольких боев в разных городах мира.

"Я пока не разговаривал с Федором, но хотел бы организовать для него тур – поединки в Японии, США и Москве, — делится своими планами Кокер, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на BJPenn. – Через несколько недель наступит определенность"

"Федор никогда не дрался с Джошем Барнеттом и проведение такого боя было бы невероятным. Но на данный момент остается непонятным, получит ли он титульный бой. Его менеджеры планируют провести промежуточный бой, в то время как он сам хочет сразу драться за чемпионский пояс".