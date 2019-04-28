Панарин назван главной звездой дня в Кубке Стэнли

Российский нападающий клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин был признан организаторами лиги первой звездой очередного игрового дня в Кубке Стэнли. В матче против "Бостон Брюинз" он набрал три очка, которые стали победными для его клуба (3:2, ОТ).

Второй звездой дня был назван одноклубник Панарина по "Коламбусу" Мэтт Дюшейн, который стал автором победной шайбы в ворота "Бостона" – как раз с передачи Панарина.

Тройку лучших замкнул форвард "Даллас Старз" Роопе Хинц, который набрал 3 очка (2+1) в матче против "Сент-Луис Блюз" и принес победу со счетом 4:2.

В обоих матчах дня победившие команды сравняли счет в сериях Кубка Стэнли. Теперь при счете 1:1 оба противостояния переезжают на площадки в Коламбус и Даллас соответственно.