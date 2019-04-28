Пасха несет миру обновление и божественную радость
Наступил главный праздник для православных всего мира — праздник Пасхи. Богослужения прошли во всех храмах Русской православной церкви в России и за рубежом. В Москве центром торжеств стал храм Христа Спасителя, где службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Пасхальный благовест, возвещающий о великой радости Воскресения, плывет в мерцающей апрельской ночи. В храме потушен свет. Верующие ожидают наступления центрального христианского праздника. В главный кафедральный собор страны доставляют лампады с сошедшим в Иерусалиме Благодатным огнем.
Незадолго до полуночи начинается крестный ход. Это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю, что предваряет торжественную церемонию. Трижды, как этого требует канон, процессия обходит храм под непрерывный звон колоколов. Это символизирует шествие жен-мироносиц к гробу Христа. И вот патриарх Кирилл оглашает главные слова: "Христос воскрес!"
На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя — президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин.
В украшенном цветами храме Христа Спасители зажжены все свечи и светильники. В начале богослужения патриарх и священство — в облачениях белого цвета. Это символ воссиявшего из Гроба Господня божественного света. В середине службы одеяния меняются уже на красный цвет. Патриарх Кирилл оглашает пасхальное слово Иоанна Златоуста: "Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвергнут. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь утверждается. Велик день Пасхи, несущий обновление миру и божественную радость!"
Праздник праздников. Пасха — главное торжество для верующих. Много столетий это живое послание Бога человеку снова и снова утверждает фундаментальные для каждого смыслы: что человек не один, и жизнь все равно окажется сильнее смерти, и каждому, кто верит, обязательно будет даровано спасение.
Чудо пасхальной ночи совершается на глазах миллионов православных христиан по всему миру, в том числе и тех, кто приехал на праздничную службу в храм Христа Спасителя.
В эту пасхальную ночь свершилось еще одно значимое событие: патриарх Кирилл освятил образ Спаса Нерукотворного — главную икону Вооруженных сил России.
За освящением образа наблюдали президент Владимир Путин, глава правительства, министр обороны и мэр Москвы. Икона была создана на личные средства главы государства.
Чтимый образ написан на комбинации фрагментов частей древнего лафета и прикладов российского стрелкового оружия. Икона помещена в 100-киллограмовый бронзовый складень.
В ближайшее время икона Спаса Нерукотворного будет показана войскам, после чего займет свое место в главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот".
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