Засушливый апрель холодно попрощается с Москвой

Москву и Подмосковье накроет волна холода с заморозками, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Метеоролог рассказал, что в начале следующей недели регион окажется под влиянием антициклона. Погода будет в основном облачной, осадки не ожидаются. Ночью 29 апреля градусники замрут на нулевой отметке, а по области ожидаются и заморозки до минус 3 градусов. 30 апреля в Москве от 0 до плюс 2, в Подмосковье до минус 2. 1 мая немного потеплеет: ночью плюс 1—3 в Москве, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4.

Дневные температуры на следующей неделе будут колебаться от 10—12 до 15—17 градусов.

Апрель стал в Москве самым сухим месяцем за последние 100 лет — за весь месяц выпало лишь 8,6 миллиметров осадков. Однако рекорд апрельской засушливости пока не побит — в 1920—21-м годах в Москве выпадало по 8 миллиметров осадков. За всю историю наблюдений самым сухим стал апрель 1894 года, тогда выпало 5 миллиметров осадков. При этом нормой является 44 миллиметра, напоминает РИА Новости. А вот температурный рекорд 27 апреля в этом году был побит — аномальные показатели 2011 года превышены на 0,1 градуса и составили 24,2 градуса по Цельсию.

Вторая неделя мая будет гораздо комфортнее, полагают метеорологи, температура вновь поднимется к 20-градусным отметкам.

Сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров в Москве и Подмосковье, поэтому Гидрометцентр на понедельник продлил действие "желтого" уровня погодной опасности.