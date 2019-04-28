Геращенко пожаловалась на "незаконную паспортизацию" Путина

Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Решение российского лидера она назвала "незаконной паспортизацией украинцев". Об этом депутат написала в воскресенье в своем Facebook.

Геращенко, которая также является представителем Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила также, что Украина выполнила свою часть политического блока Минских соглашений. Она напомнила, что Украина приняла закон об амнистии и об особенностях местного самоуправления. Однако, по мнению Геращенко, эти законы не вступили в силу из-за России.

Кроме того, Геращенко требует отмены указа о признании выборов и документов провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Она в очередной раз заявила, что Киев не признает существующие органы власти республик и не пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР.