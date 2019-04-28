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Первый визит Ким Чен Ына в Россию 28 минут назад

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28 апреля 201922:00 Павел Зарубин

Встреча Путина и Кима закончилась долгим рукопожатием

Накануне визита в Китай во Владивостоке, на острове Русский, состоялась первая встреча лидеров России и Северной Кореи — Владимира Путина и Ким Чен Ына. После провального американо-корейского саммита к этой встрече — особое внимание всех мировых СМИ.

Российский президент, который встретился с Ким Чен Ыном впервые, потом скажет о своих впечатлениях: "Человек достаточно открытый. Ведет свободную дискуссию. Интересный и содержательный собеседник".

Но до той встречи во Владивостоке Ким Чен Ын рассказал, что давно мечтал оказаться в России, а любой журналист точно мечтал хотя бы попытаться с ним пообщаться. Ранее почему-то никому в мире не удавалось.

- Как вам в России?

- Я приехал в Россию с теплыми чувствами нашего народа и надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным, — отметил Ким Чен Ын.

Такого, конечно, еще никогда не бывало. Мы находимся в кортеже Ким Чен Ына. Видим его бронированный Мercedes. Для операторов Ким Чен Ына нет, конечно, никаких преград. Вот человек сидит практически на водителе.

На следующее утро, когда и должна была состояться встреча президента России и главы КНДР, ажиотаж достиг апогея.

"Я очень давно мечтал с вами встретиться", — признался Ким Чен Ын, обращаясь к Владимиру Путину.

Первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Впереди — многочасовые переговоры. Понятно, что основной вопрос — корейское урегулирование.

"Открыто, откровенно будем обсуждать этот вопрос с американским руководством. Здесь нет никаких секретов, позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров. Что касается снижения угрозы ядерных конфликтов — это, безусловно, наш общий приоритет. Но у меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения, им нужны только гарантии своей безопасности — вот и все. Об этом нужно думать всем вместе", — заявил глава российского государства.

Тем более что Северная Корея многие годы демонстрирует: языком силы разговаривать с ней все равно бесполезно.

Ким Чен Ин, прощаясь, жал руку российскому президенту секунд 25, а потом еще махал из окна.

Текст: "Вести недели"

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