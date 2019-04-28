На набережной в Питере подорвался мужчина

В Петербурге на Октябрьской набережной при взрыве в воскресенье тяжело ранен мужчина. Как сообщили ТАСС в администрации Невского района, пострадавший искал на берегу металлолом. Одна из находок взорвалась, оторвав мужчине руку. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Предположительно, в руках поисковика сдетонировала мина времен Великой Отечественной войны. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП.