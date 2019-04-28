Лондон готовит пакет мер против Москвы и Пекина

Британское правительство будет противостоять враждебным государством в духе новой холодной войны. Для этого разрабатывается целый пакет мер.

Будут изменены правила работы Палаты лордов, чтобы выявить активы ее членов, связанные с Россией и Китаем. Планируется ввести закон о шпионаже, чтобы нейтрализовать шпионов в банках и различных британских учреждениях.

Готовится закон, упрощающий процесс выдворения из Британии сотрудников иностранной разведки. The Sunday Times подчеркивает, что сейчас в стране шпионов больше, чем в разгар холодной войны.

Если сотрудников Huawei, занятых в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G), уличат в работе на разведку КНР, их тоже выдворят из страны.

Заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес в интервью газете заметил, что изменения в законе позволят сделать политическую систему более прозрачной. А в ходе расследования уже выявлены 7 членов Палаты лордов, у которых есть деловые связи с Россией.