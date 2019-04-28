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28 апреля 201917:55 Мария Слободянская

Зеленский предложил россиянам украинское гражданство

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе и нацелен на деэскалацию конфликта. В частности, он предложил устроить обмен пленными в формате "всех на всех".

Одно из первых заявлений избранный украинский президент сделал на своей странице в Facebook. Большой пост написан на двух языках, украинском и русском "для полного и недвусмысленного понимания позиции".

"Украинцы – это свободные люди в свободной стране", — пишет Зеленский.

В ответ на инициативу Владимира Путина предоставлять упрощенное гражданство не только для жителей ДНР и ЛНР, но и для всех граждан Украины, он написал следующее:

"…Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами Российской Федерации. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований".

Но пока стремятся в Россию, по крайней мере отдохнуть, совсем не избегающие уголовных преследований украинцы. Последние дни на российско-украинской границе в Крыму настоящий ажиотаж. Поток туристов из Незалежной на пропускном пункте вырос вдвое. Вместо обычных пяти тысяч человек, за последние сутки в Крым въехали больше десяти тысяч украинцев.

"Опус Зеленского вызывает много вопросов. Первое — это формат (где он опубликовал свое заявление). Похоже, Зеленский не понимает некоторых правил игры, отвечая президенту Путину в Facebook. И не совсем в курсе, чем живет украинское общество, о чем думает", — говорит политолог Наталья Елисеева.

При этом отличие Украины от России, по мнению Владимира Зеленского, в режиме. Мол, Незалежная — пример демократии для других стран.

"Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", — пишет Зеленский.

Только вот попасть в эту "демократичную" страну почему-то практически невозможно. На сайте Госпогранслужбы Украины сегодня появились следующие данные: за последние сутки на территорию страны не пустили 225 человек. Отдельной строкой указано, что 32 из них — россияне, которым отказали во въезде. Напомним, посещать Незалежную запрещено мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Такие правила ввели в прошлом году на один месяц в связи с военным положением в стране, но после его окончания ситуация не поменялась.

Политолог Дмитрий Таран отмечает, что слова Зеленского рассчитаны на националистическое меньшинство, захватившее власть в стране в результате переворота: "Украина с точки зрения стандартов демократии и рядом не сидела с Россией. Его риторика направлена на то, что он просто должен что-то сказать. Потому что инициатива России — обезоруживающая".

Но несмотря на это, к переговорам с Россией, по собственному утверждению, Зеленский готов. Ближайшая встреча должна пройти в нормандском формате. Возможное общение не исключает и российский лидер. По крайней мере, Владимир Путин хотел бы услышать план Зеленского по завершению конфликта на Донбассе.

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