Раненные полицейскими "жилеты" стали "Изувеченными в назидание другим"

В воскресенье пострадавшие от действий полиции "желтые жилеты" создали ассоциацию "Изувеченные в назидание другим". Активисты провели учредительное собрание в городе Женвилье, пишет ТАСС. "Желтые жилеты" выбрали такое название по аналогии с "расстрелянными в назидание другим". С 1917 году так называют сотни французских солдат, расстрелянных за бунт по приговору военно-полевых судов.

Членам ассоциации стали 19 манифестантов, получивших увечья во время столкновений на улицах французских городов.

"Посмотрите, у нас на 19 человек всего 26 глаз", — заявил один из лидеров "желтых жилетов" Жером Родригес.

Выступавшие на собрании рассказали, как тяжело жить инвалиду без глаза или руки, поврежденных при взрыве гранаты с газом или ударе резиновой пули.

"У многих из нас столь тяжелые ранения, что врачам пришлось вживлять титановые пластины и укреплять нам кости винтами", — рассказал Робен Пажес, искалеченный во время попытки заблокировать строительство хранилища ядерных отходов на востоке Франции.

В целом, созданная ассоциация намерена бороться "против жестоких репрессий" и использования полицией и жандармерией "практически боевого оружия".

С начала ноября прошлого года, когда начались массовые выступления "желтых жилетов", 22 манифестанта потеряли глаз, пятерым ампутировали руки. Несколько мужчин лишились половых органов.