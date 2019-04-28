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28 апреля 201919:54

Обнаружены тела пяти человек из утонувшей в Доне машины

Там-там/Следком

Пять трупов извлекли из Дона после падения легкового автомобиля в реку. Трагедия случилась в Константиновске Ростовской области.

Тела трех женщин достали из автомобиля. Двое мужчин сумели выбраться из салона, но спастись им не удалось.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Предполагается, что водитель не справился с управлением, передает "Интерфакс".

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