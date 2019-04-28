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Первый визит Ким Чен Ына в Россию 6 минут назад

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28 апреля 201920:50 Денис Давыдов

Как дед: Ким Чен Ын тоже поехал в Россию в 37

В России есть место, знаковое для всей династии северокорейских лидеров. Это село Вятское в Хабаровском крае. Именно с ним так много связано было у первого президента КНДР Ким Ир Сена. По ряду свидетельств, там же ребенком бывал и отец нынешнего главы Северной Кореи Ким Чен Ир.

Любой житель КНДР скажет, что Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера нации — родился у самой высокой горы — Пэктусан. Когда он появился на свет, на небе была двойная радуга и зажглась самая яркая звезда.

От Пэктусан до Вятского — почти тысяча километров. Село под Хабаровском, 30 домов на берегу Амура. И здесь все знают, что в их краях в 40-е жил маленький мальчик Юра — Юрий Ирсенович Ким. Тот самый Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена.

В поселковом музее основателю династии Кимов отведен целый стенд. На многочисленных фото Ким Ир Сен — в основном в военной форме. В советской гимнастерке рядом с сослуживцами. 88-я интернациональная бригада сформирована из корейских и китайских партизан, которые воевали против японцев, напавших на Маньчжурию.

Отличника боевой и политической подготовки товарища Кима сразу после разгрома японцев Советский Союз направил в Пхеньян. Вскоре капитан Красной Армии стал основателем и вечным президентом КНДР. Страну, которая дала ему путевку в жизнь, не забывал. Только официально приезжал в СССР 10 раз.

Любопытно, что впервые именно как глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Ир Сен приехал в Москву в 37 лет. Тоже в 37 и тоже впервые поехал в Россию его внук Ким Чен Ын. С дедом — одно лицо.

На вокзале в Пхеньяне эмоций никто не скрывал — вождя провожали за рубеж. Национальное телевидение сообщило стране о предстоящих переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина.

В Россию Ким Чен Ын едет все тем же поездом, доставшимся по наследству. После отца и деда — решительное обновление интерьеров. Лидер – молодой. И стиль — молодежный. Розовые диваны в вагоне — для совещаний. Еще в составе — вагон-гараж, вагон охраны, вагон для обслуги, вагон-ресторан. Вагон Кима узнать легко. К нему бегут корейцы и на ходу протирают поручни — главный пассажир не должен испачкаться. К вокзалу Владивостока взглянуть на необычного главу государства пришли сотни горожан.

Младший из Кимов в России — ради переговоров. КНДР сейчас под беспрецедентно жесткими санкциями. Наказана Совбезом ООН за эксперименты с ядерным оружием. Ким с Путиным подробно обсудили возможное разоружение Пхеньяна.

- По вашему ощущению, какова перспектива реальной денуклеаризации на Корейском полуострове? Что для этого нужно сделать?

- Самое главное — нужно восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное определяет ситуацию в мире. Если мы этого добьемся, то это будет первым и важнейшим шагом на пути к разрешению подобных сложных ситуаций, как та, которая сложилась на Корейском полуострове, — отметил Владимир Путин.

На переговорах с Ким Чен Ыном Владимир Путин вспомнил, как в 2001-м был в Пхеньяне и встречался с его отцом. Тогда Россия и КНДР заключили договор о дружбе. Документ вдохновил корейских музыкантов — родилась песня.

Ким Чен Ир трижды проехал по России на поезде. Прийти на вокзал и взглянуть на высокого гостя очень хотел Михаил Уза. Сын красноармейца рассказывает, как тот служил в Вятском под началом Ким Ир Сена. К советскому солдату с большой теплотой относился и ребенок корейского командира.

Жители Вятского, конечно, надеялись, что Ким Чен Ын после переговоров с Владимиром Путиным и к ним, может быть, заглянет, как дед в свое время.

"Он был однажды. Ночью. Еще во времена Брежнева вместе они побывали здесь. У них была встреча во Владивостоке, и после встречи они побывали здесь. Эти данные не имеют широкой огласки, но это — сведения очевидцев", — сказала Елена Титяева, директор культурно-досугового центра Вятского.

В селе строится памятник бойцам 88-й бригады. Тем разведчикам-диверсантам, которыми командовал Ким Ир Сен. У его внука будет повод вернуться в Россию на открытие мемориала.

Текст: "Вести недели"

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