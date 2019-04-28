Выброс пламени: пожарный сломал ноги во время тушения храма в Коломне

В подмосковной Коломне пожарный сломал ноги при тушении пожара в Никитском храме.

Начальник караула находился на крыше, но из-за выброса пламени сорвался и рухнул вниз. Мужчину отвезли в больницу, где медики поставили диагноз% перелом обеих ног.

Пожарный получил необходимую помощь, и его отправили домой.

Пожар в Никитском храме произошел после ночной службы. Его площадь составила 300 квадратных метров, передает ТАСС.