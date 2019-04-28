Взрывы и дрон: ЧП у лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик

Возле аэропорта Хитроу возник сильный пожар, передает "Россия 24".

Очаг возгорания — угольный склад в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта. По сообщениям очевидцев, вспышке предшествовала серия взрывов.

На место происшествия выехали шесть пожарных расчетов. В районе аэропорта видны густые клубы дыма. Пожарные рекомендуют жителям окрестностей не открывать окна и двери своих домов.

Информации о пострадавших не поступало.

Тем временем, дрон снова устроил перебои в работе аэропорта Гатвик. Самолеты перенаправили в другую воздушную гавань. Речь о рейсах из Барселоны, Амстердама и Ираклиона. По данным газеты Sun, беспилотник был замечен в непосредственной близости от одного из самолетов. Это не первый случай, когда дроны парализуют работу аэропорта Гатвик.