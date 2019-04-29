29 апреля 201900:46
В Нигерии группа вооруженных людей похитила двух иностранных сотрудников нефтяной компании
В Нигерии несколько вооруженных людей похитили двух иностранцев и нигерийца, которые работали на нефтяной скважине местной компании NDPR. О происшествии сообщило издание Nation.
Как уточняют представители местных правоохранительных органов, нападение произошло в штате Риверс 27 апреля. Похищенные иностранцы являются гражданами Великобритании и Канады, сообщает РИА Новости.
В настоящее время правоохранители проводят поисково-спасательную операцию.
Это уже второе похищение в течение последней недели. Ранее в этом же штате группа вооруженных людей похитила двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company, убив двух сопровождавших их полицейских.
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