В Нигерии группа вооруженных людей похитила двух иностранных сотрудников нефтяной компании

В Нигерии несколько вооруженных людей похитили двух иностранцев и нигерийца, которые работали на нефтяной скважине местной компании NDPR. О происшествии сообщило издание Nation.

Как уточняют представители местных правоохранительных органов, нападение произошло в штате Риверс 27 апреля. Похищенные иностранцы являются гражданами Великобритании и Канады, сообщает РИА Новости.

В настоящее время правоохранители проводят поисково-спасательную операцию.

Это уже второе похищение в течение последней недели. Ранее в этом же штате группа вооруженных людей похитила двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company, убив двух сопровождавших их полицейских.