В Эстонии у границ с Россией начинаются учения НАТО "Весенний шторм - 2019"

В понедельник, 29 апреля, в Эстонии начинаются масштабные учения НАТО "Весенний шторм – 2019", в которых будут принимать участие более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран. Об этом сообщает Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Как уточняется, учения пройдут в период с 29 апреля по 17 мая, активная часть учений – с 2 по 10 мая. Планируется, что маневры будут проходить в основном в северо-восточной части Эстонии у границ с Россией.

В "Весеннем шторме" примут участие наземные силы, а также военно-морские и военно-воздушные подразделения. Наземные силы будут представлять военные пехотных бригад Сил обороны Эстонии, члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), военные контингенты Франции и Великобритании из международного батальона НАТО, дислоцированного в Эстонии, а также воинские подразделения из стран НАТО и государств — партнеров альянса: США, Бельгии, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Финляндии.

В учениях будут задействованы порядка 200 единиц бронетехники, в том числе британские боевые машины пехоты Warrior и танки Challenger-2, а также французские танки Leclerc и боевые машины пехоты типа VBCI, грузовики и различные тактические транспортные средства.

Над Эстонией будут совершать полеты истребители Eurofighter ВВС Великобритании и Германии, польские штурмовики Су-22, британские ударные вертолеты Apache и многоцелевые вертолеты Wildcat, а также вертолеты ВВС США Pave Hawk. Во время учений воздушное пространство закрываться не будет.

В предыдущих учениях "Весенний шторм", проходивших в 2017 году, принимали участие порядка 9 тысяч военнослужащих из 14 стран, напоминает РИА Новости.