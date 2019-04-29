Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром

Российские бойцы смешанного стиля Владимир Минеев и Магомед Исмаилов устроили перепалку в отеле турецкого города Белек, куда спортсмены прибыли для участия в турнире по ММА. Исмаилов подошел к Минееву в столовой отеля с предложением поговорить.

Однако со стороны Минеева он получил отказ. Как сообщает Спорт24.Ru, это разозлило бойца и он нанес удар по оппоненту. Драки не получилось из-за своевременно среагировавших на конфликт стоящих поблизости людей.

Напомним, что в октябре 2018 года бойцы провели очный поединок на турнире Fight Nights Global 90, состоявшийся в Москве. Арбитры зафиксировали ничью, а бойцы свои выяснения отношений перенесли с октагона в интернет.