Милонов предложил меньше работать зимой

Виталий Милонов, депутат Госдумы от "Единой России", предложил в зимнее время сократить рабочую неделю. По его мнению, это позволит повысить КПД трудящегося населения.

Депутат предложил в темное зимнее время работать на час меньше, передает РИА Новости. Это облегчит людям жизнь, в противном случае, с зимней депрессией, их КПД "вообще ноль", считает Милонов. "А так будет КПД полностью, 100-процентный", — уверен он.

Милонов рассказал, что его предложение нужно обсудить с врачами и специалистами в области гигиены труда. В данном вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами, добавил законодатель.