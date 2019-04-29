Кучеров номинирован на звание самого ценного игрока НХЛ

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" включен в тройку номинантов на звание самого ценного игрока Национальной хоккейной лиги – "Харт Трофи". Помимо него в список вошли Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз" и Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз".

Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона, набрав в 82 матчах 128 очков, из которых 41 гол и 87 передач. За свое достижение он выиграл "Арт Росс Трофи". Кроме того, он также стал новым рекордсменом среди российских хоккеистов НХЛ, побив прежний рекорд Александра Могильного.

Кросби в текущем сезоне набрал 100 (35+65) очков, что стало для него шестым аналогичным достижением в карьере. Макдэвид же со 116 очками по системе "гол + пас" установил личный рекорд результативности. Для этого ему понадобилось провести 72 матча в лиге.