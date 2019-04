Футболист "Ливерпуля" ван Дейк признан игроком года в Англии

Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком текущего сезона английской премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

В борьбе за награду ван Дейк опередил своего одноклубника Садио Мане, бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, а также группу игроков "Манчестер Сити" – Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Бернарду Силву. Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу PFA, вне списка номинантов оказался Мохамед Салах из "Ливерпуля", ставший лучшим игроком прошлого сезона.

Congratulations, VVD! 🙌 @VirgilvDijk has been named as the @PFA Players’ Player of the Year. 👏 #PFAawards pic.twitter.com/asSm60VFJS